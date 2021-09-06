Более 15 тысяч человек: в Умани состоялась самая массовая молитва хасидов
6 сентября 2021 , 15:36Читати новину українською
Источник:Jewishnews
В Умани в полдень 6 сентября состоялась Тикун а-Клали – самая массовая молитва хасидов. Участие в ней приняли более 15 тысяч человек.
Во время молитвы зачитывали тексты с 10 псалмов царя Давида: их чтение считается покаянием за грехи.
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Мероприятие состоялось спокойно. За порядком следили сотни уманских правоохранителей. На блок-постах проверяют, кто посещает район паломничества.
Молитва хасидов в Умани: смотрите видео
Хасиды в Умани: главное
- Хасиды прибыли в Умань на празднование Рош а-Шана. Это традиционное место паломников, ведь на местном кладбище похоронен рабби Цадик Нахман, которого паломники считают зачинателем брацлавского хасидизма.
- Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2020 году Украина закрыла свои границы. В то же время тысячи хасидов таки сумели прибыть в Умань.
- В этом году все паломники должны соблюдать все противоэпидемиологические нормы. В частности, говорится о социальной дистанции, масках и тому подобное.
- В то же время первые случаи заражений среди хасидов уже фиксируют.
- Начальница Уманского управления Госпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова рассказала, что эпидемиологическая ситуация в городе нестабильна.
- Тестирование на коронавирус проводят волонтеры.