Более 15 тысяч мертвых, три корабля и около 100 самолетов: потери врага на 21 марта
21 марта 2022 , 10:45Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия цинично атаковала Украину 25 дней назад. Спустя почти месяц ВСУ уже уничтожили тысячи российских военных и они продолжают уничтожать оккупантов. Враг также потерял сотни единиц техники.
В ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 21 марта. Но данные могут быть неточными, ведь подсчет сложно вести из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Боевые потери России
Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию на 21 марта:
- личного состава – около 15 000 человек,
- танков ‒ 498 единиц,
- самолетов – 97 единиц,
- вертолетов – 121 единиц.
- боевых бронированных машин – 1 535 единиц,
- артиллерийских систем – 240 единиц,
- РСЗО – 80 единиц,
- средств ПВО – 45 единиц,
- автомобильной техники – 969 единиц,
- кораблей / катероы – 3 единицы,
- цистерн из ГСМ – 60 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 единицы.
- Специальной техники – 13 единиц.
К слову, 21 марта вражеские войска с кораблей обстреляли Одессу, из-за чего повредили несколько домов. К счастью, никто из людей не пострадал. Также ранее в акватории Черного моря заметили 2 корабля оккупантов.
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