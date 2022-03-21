Более 15 тысяч мертвых, три корабля и около 100 самолетов: потери врага на 21 марта

Россия цинично атаковала Украину 25 дней назад. Спустя почти месяц ВСУ уже уничтожили тысячи российских военных и они продолжают уничтожать оккупантов. Враг также потерял сотни единиц техники.

В ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 21 марта. Но данные могут быть неточными, ведь подсчет сложно вести из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Боевые потери России

Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию на 21 марта:

личного состава – около 15 000 человек,

танков ‒ 498 единиц,

самолетов – 97 единиц,

вертолетов – 121 единиц.

боевых бронированных машин – 1 535 единиц,

артиллерийских систем – 240 единиц,

РСЗО – 80 единиц,

средств ПВО – 45 единиц,

автомобильной техники – 969 единиц,

кораблей / катероы – 3 единицы,

цистерн из ГСМ – 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 единицы.

Специальной техники – 13 единиц.

К слову, 21 марта вражеские войска с кораблей обстреляли Одессу, из-за чего повредили несколько домов. К счастью, никто из людей не пострадал. Также ранее в акватории Черного моря заметили 2 корабля оккупантов.

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