Полиция и вход по списку: что происходит на территории отеля за минуты до съезда "слуг"

В Трускавце "слуги", которые прибыли на съезд фракции, будут жить в 3 местных гостиницах. Речь идет о Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".

Администрация отелей сообщает, что на выходные 2 – 3 октября забронировать номера – уже невозможно. Новых гостей ожидают не раньше понедельника, 4 октября.

Заметьте "Слуги" прибыли на съезд в Трускавец: фото и видео с места происшествия

Проживание в этих отелях – не дешевое удовольствие

Отдых в отелях, где остановились "слуги", – обойдется в немалую сумму. В частности, заселиться в самый дешевый номер в Rixos-Prykarpattya обойдется в почти 3 тысячи гривен в сутки. Между тем "Панорамный люкс" будет стоить уже более 7700 гривен.

За "полулюкс" придется выложить более 6 тысяч гривен в сутки, "люкс" стоит – 6900 гривен.

Цена самых дорогих трехкомнатных апартаментов превышает 19 тысяч гривен.

Чтобы снять стандартный номер в Mirotel, придется потратить более 2900 гривен. Люкс стоит более 5900 гривен, цена "президентского люкса" превышает 20 тысяч гривен.

Относительно бюджетной оказалась "Лесная песня". Стоимость проживания там колеблется от 2 до более 3 тысяч гривен в сутки.



Отель, где будут жить "слуги" / Фото 24 канала



На территорию не пускают посторонних / Фото 24 канала

Попасть на территорию Rixos-Prykarpattya пока можно только по спискам. На территории уже работают правоохранители. Туда уже прибыл первый автобус со "слугами".



На территорию не пускают посторонних / Фото 24 канала

Слуги прибывают на съезд в гостиницу: смотрите видео

Как "слуги" прибыли в Трускавец