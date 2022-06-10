Более 2 тысяч ракет за три месяца: хронологию взрывов в Украине показали в коротком видео

За 3 месяца войны Россия запустила по Украине не менее 2100 ракет. Большинство из них попали в частные дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Медиакомпания Ukraine in World представила интерактивную карту, на которой кратко изложены, когда и куда прилетали российские ракеты.

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Интерактивная карта взрывов в Украине

Через 1,5 минуты видео показано с какой силой войска кафиров расстреливают города Украины. В общей сложности, по приблизительным подсчетам, за это время в Украину прилетело 2 100 ракет. 633 из них – запущены из Беларуси.

В то же время Владимир Зеленский отметил , что кроме более 2 тысяч ракет, выпущенных Россией по Украине, за время полномасштабного вторжения было зафиксировано 2628 появлений российских боевых самолетов в украинском небе.

Хронология взрывов в Украине: смотрите видео

Карат боевых действий, по состоянию на 107 день войны

По состоянию на 10 июня, самые жестокие боевые действия продолжаются на Юге и Востоке Украины. Актуальную информацию о ситуации на фронте опубликовали в строительстве Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях в Гомельской области привлекли спецбригаду внутренних войск МВД Беларуси. Они охраняют границу страны.

На Северском направлении враг не предпринимал активных действий, однако российские оккупанты обстреляли из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковка и Сопич.

На Слобожанском направлении захватчики активизировали до 30 батальонных тактических групп. Они совершают атаки с целью сковывания действий Вооруженных Сил Украины, чем препятствуют дальнейшему продвижению и выходу на линию Государственной границы.

В Донецком направлении враг продолжает атаковать украинских защитников по всей линии фронта. Ракетные и авиаудары нанесли также и по мирным населенным пунктам. В то же время, в эти сутки активные боевые действия на Лиманском направлении не зафиксированы. Но есть информация об обстрелах из артиллерии населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Также сообщают о попытке штурма на Бахмутском направлении, россияне, в частности, пробовали атаковать населенные пункты Нирково и Николаевку. Украинские защитники дали им отпор.

На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях Россия производит систематические обстрелы украинских защитников для сковывания их действий.

На Южнобужском направлении россияне продолжают вести оборону. Для усиления группировки противник переместил подразделения. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей – есть установка минных заграждений в районе Высокополья.

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