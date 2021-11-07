Более 20 боевиков ИГИЛ в Афганистане сдались полиции
Источник:Xinhua
Более 20 боевиков ИГИЛ сдались полиции. Один из их лидеров призвал других прекратить бои в Афганистане.
Он заявил, что нужно установить мир на территории страны. Об этом сообщил глава разведывательного агентства провинции Нангархар, расположенный на востоке Афганистана.
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Группа боевиков ИГ сдалась правоохранителям
В общей сложности 25 боевиков, связанных с радикальной группировкой ИГИЛ, сложили оружие и сдались властям в Джалалабаде в субботу (говорится о 6 ноября – 24 канал),
– говорится в сообщении.
Кроме того, один из лидеров боевиков призвал других:
- отказаться от боевых действий;
- поддерживать мир и безопасность в Афганистане.
Кстати, по данным издания, это уже вторая группа боевиков, сдавшаяся в этой провинции. Перед этим, 5 ноября, в Джалалабаде правоохранителям сдались 55 террористов.
Кратко о ситуации в Афганистане
- После захвата власти случившегося 15 августа 2021 года боевиками "Талибана" активизировалась террористическая группировка ИГИЛ. Боевики начали сражаться между собой.
- 2 сентября США допустили, что могут начать сотрудничество с "Талибаном". В частности, для совместной борьбы с "Исламским государством" (ИГИЛ).
- 24 октября Евросоюз заявил, что в течение месяца может снова открыть свое посольство в Афганистане. В частности, для того, чтобы лоббировать защиту прав человека в захваченной боевиками "Талибана" стране.