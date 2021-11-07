Более 20 боевиков ИГИЛ в Афганистане сдались полиции

Более 20 боевиков ИГИЛ сдались полиции. Один из их лидеров призвал других прекратить бои в Афганистане.

Он заявил, что нужно установить мир на территории страны. Об этом сообщил глава разведывательного агентства провинции Нангархар, расположенный на востоке Афганистана.

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Группа боевиков ИГ сдалась правоохранителям

В общей сложности 25 боевиков, связанных с радикальной группировкой ИГИЛ, сложили оружие и сдались властям в Джалалабаде в субботу (говорится о 6 ноября – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Кроме того, один из лидеров боевиков призвал других:

отказаться от боевых действий;

поддерживать мир и безопасность в Афганистане.

Кстати, по данным издания, это уже вторая группа боевиков, сдавшаяся в этой провинции. Перед этим, 5 ноября, в Джалалабаде правоохранителям сдались 55 террористов.

Кратко о ситуации в Афганистане