Він заявив, що потрібно встановити мир на території країни. Про це повідомив глава розвідувального агентства провінції Нангархар, що на сході Афганістану.
Зауважте Німеччина поверне посла в захоплений талібами Афганістан, – ЗМІ
Група бойовиків ІД здалась правоохоронцям
У цілому 25 бойовиків, пов'язаних з радикальним угрупованням ІДІЛ, склали зброю і здалися владі в Джалалабаді в суботу (мовиться про 6 листопада – 24 канал),
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, один з лідерів бойовиків закликав інших:
- відмовитись від бойових дій;
- підтримати мир та безпеку в Афганістані.
До речі, за даними видання, це вже друга група бойовиків, яка здалась у цій провінції. Перед цим, 5 листопада, в Джалалабаді правоохоронцям здалися 55 терористів.
Коротко про ситуацію в Афганістані
- Після захоплення влади бойовиками "Талібану", що трапилось 15 серпня 2021 року, активізувалось терористичне угруповання ІДІЛ. Вони почали боротись між собою.
- 2 вересня США припустили, що можуть почати співпрацю з "Талібаном". Зокрема, для спільної боротьби з "Ісламською державою" (ІДІЛ).
- 24 жовтня Євросоюз заявив, що протягом місяця може знову відкрити своє посольство в Афганістані. Зокрема для того, щоб лобіювати захист прав людини в захопленій бойовиками "Талібану" країні.