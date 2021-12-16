Более 20 "Градов" и 5 танков: ОБСЕ обнаружила на Донбассе оружие, размещенное с нарушениями
16 декабря 2021 , 13:58Читати новину українською
Источник:Миссия ОБСЕ
Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе оружие, которое боевики разместили у линии разграничения с нарушением минских соглашений. Такие данные опубликовали в ежедневном отчете..
Всего наблюдатели зафиксировали размещение 21 реактивной системы залпового огня "Град" и 5 танков.
К теме Россия шантажирует и дестабилизирует, – Зеленский о вызовах со стороны Кремля
Где разместили оружие
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила "Грады" во время патрулирования 14 декабря возле поселка Хрустальный. Этот населенный пункт расположен в 56 километрах от Луганска.
Хрустальный – место, где обнаружили 21 российский "Град": карта
В Донецкой области возле поселка Терновое наблюдатели обнаружили 5 российских танков Т-64. Их разместили вне мест хранения.
Война на Донбассе: последние новости
- Боевики на Донбассе продолжают ежедневно нарушать режим прекращения огня и атакуют украинские позиции с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 80 и 120 миллиметров. В частности 15 декабря в штабе ООС зафиксировали 9 нарушений режима тишины.
- Во время обстрелов на Донбассе 14 декабря украинский военный получил ранения. Его госпитализировали. По оценке медиков, его состояние средней тяжести.
К теме предлагаем сюжет об оружии боевиков: смотрите видео