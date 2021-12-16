Загалом спостерігачі зафіксували розміщення 21 реактивної системи залпового вогню "Град" та 5 танків.

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Де розмістили зброю

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила "Гради" під час патрулювання 14 грудня біля селища Хрустальний. Цей населений пункт розташований за 56 кілометрів від Луганська.

Хрустальний – місце, де виявили 21 російський "Град": карта

На Донеччині біся селища Тернове спостерігачі виявили 5 російських танків Т-64. Їх розмістили поза межами місця зберіганням.

Війна на Донбасі: останні новини

Бойовики на Донбасі продовжують щоденно порушувати режим припинення вогню та атакують україїнські позиції з використанням забороненого мінськими угодами озброєннтя – мінометів калібру 80 і 120 міліметрів. Зокрема 15 грудня в штабі ООС зафіксували 9 порушень режиму тиші.

Під час обстрілів на Донбасі 14 грудня український військовий зазнав поранення. Його госпіталізували. За оцінкою медиків, його стан середньої важкості.

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