Более 20 тысяч человек вступили в добровольческие формирования территориальных общин Львовщины
Источник:Львовская ОВА в фейсбуке
Во Львовской ОВА сообщают, что 20 тысяч человек вступили в добровольческие формирования территориальных общин Львовщины. Из них более 15 тысяч в области и более 6,5 тысячи по Львову.
На Львовщине уже сформировали 2 бригады территориальной обороны. Штат укомплектовали, увеличивать количество военных пока не планируют.
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Среди сложившихся бригад есть 103-я, которая занимается территориальной обороной Львовской области и 125-я, которая обороняет Львов. Теперь в области комплектуют добровольческие формирования территориальных общин,
– объяснили в ОВА.
Эти формирования будут помогать батальонам территориальной обороны вести оборону Львова и области. Добровольцев обучают военному делу и медицинской помощи.
Участники без отрыва от основной работы могут дежурить и патрулировать на своих территориях. Такие лица будут в резерве для участия в территориальной обороне.
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