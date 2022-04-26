Более 22 000 убитых оккупантов и множество уничтоженной техники: свежие потери врага
26 апреля 2022 , 10:59Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы рассказали, сколько российские убийцы потеряли примерно с 24 по 26 апреля. Украинские защитники ликвидировали еще 200 оккупантов.
Об этом сообщили 26 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. В настоящее время данные уточняют.
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В ВСУ отметили, что захватчики понесли следующие потери:
- 22 100 солдат (+200);
- 918 танков (+34);
- 2308 боевых бронированных машин (+50);
- 416 артиллерийских систем (+5);
- 149 реактивных систем залпового огня;
- 69 средств противовоздушной обороны;
- 184 самолетов (+3);
- 154 вертолетов;
- 1643 единиц автомобильной техники (+77);
- 8 кораблей;
- 76 цистерн с топливом;
- 205 беспилотников (+4);
- 31 единица спецтехники (+3);
- 4 пусковые установки ОТРК.
Бей оккупанта! Итого победим! Наша сила – в правде!,
– заявили в Генштабе.
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Украинские военные 25 апреля отразили 2 атаки российских убийц. Они ликвидировали 48 рашистов, танк и боевую машину пехоты. Другая часть захватчиков под огнем отступила на прежние позиции.
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