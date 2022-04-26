Более 22 000 убитых оккупантов и множество уничтоженной техники: свежие потери врага

26 апреля 2022 , 10:59
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Источник:

Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы рассказали, сколько российские убийцы потеряли примерно с 24 по 26 апреля. Украинские защитники ликвидировали еще 200 оккупантов.

Об этом сообщили 26 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. В настоящее время данные уточняют.

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В ВСУ отметили, что захватчики понесли следующие потери:

  • 22 100 солдат (+200);
  • 918 танков (+34);
  • 2308 боевых бронированных машин (+50);
  • 416 артиллерийских систем (+5);
  • 149 реактивных систем залпового огня;
  • 69 средств противовоздушной обороны;
  • 184 самолетов (+3);
  • 154 вертолетов;
  • 1643 единиц автомобильной техники (+77);
  • 8 кораблей;
  • 76 цистерн с топливом;
  • 205 беспилотников (+4);
  • 31 единица спецтехники (+3);
  • 4 пусковые установки ОТРК.

Бей оккупанта! Итого победим! Наша сила – в правде!,
– заявили в Генштабе.

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Украинские военные 25 апреля отразили 2 атаки российских убийц. Они ликвидировали 48 рашистов, танк и боевую машину пехоты. Другая часть захватчиков под огнем отступила на прежние позиции.

Обратите внимание – ситуация на фронте 26 апреля: смотрите видео

 

Автор: Марія Масюк