Более 270 БпЛА атаковали Украину: сколько попаданий произошло и как отработала ПВО

В ночь на 28 марта россияне запустили по Украине более 273 ударных беспилотников. Основной целью врага была во время атаки была Одесская область.

Силы ПВО сбили большинство воздушных целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также "Шахеды" снова терроризируют небо Украины: какие последствия и где сейчас угроза

Сколько "Шахедов" сбили?

В общем враг запустил 273 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других с территории Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также с Гвардейского, что в оккупированном Крыму.

Ориентировочно 180 из вышеупомянутых целей были "Шахедами". Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях,

– говорится в сообщении.

Воздушные силы сообщили, что после 07:00 противник нанес повторные удары беспилотниками по Одесской области и других регионах на севере и востоке. Сейчас уточняют результаты боевой работы сил ПВО.



Результаты работы сил ПВО 28 марта / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Где фиксировали последствия атаки?