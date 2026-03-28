Силы ПВО сбили большинство воздушных целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сколько "Шахедов" сбили?
В общем враг запустил 273 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других с территории Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также с Гвардейского, что в оккупированном Крыму.
Ориентировочно 180 из вышеупомянутых целей были "Шахедами". Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях,
– говорится в сообщении.
Воздушные силы сообщили, что после 07:00 противник нанес повторные удары беспилотниками по Одесской области и других регионах на севере и востоке. Сейчас уточняют результаты боевой работы сил ПВО.
Результаты работы сил ПВО 28 марта / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Где фиксировали последствия атаки?
- Ночью под вражеским ударом оказалась Полтавская область. Один из дронов попал в промышленные объекты в Полтавском районе, также есть попадание в жилой дом. В результате атаки есть по меньшей мере одна жертва.
- В Одесской области из-за атаки пострадали 12 человек, среди которых есть один ребенок, им всем оказывают необходимую помощь. Впоследствии из-под завалов одного из домов достали тело еще одного человека – 34-летнего мужчины.
- Также во время атаки на Кривой Рог погиб 28-летний мужчина, еще один мужчина 50 лет получил ранения. Он на амбулаторном лечении. Россияне снова атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру.