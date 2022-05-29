Более 30% Харьковской области оккупировано россиянами, – Ермак

Российские захватчики оккупировали большую часть Харьковской области. Но украинские защитники продолжают освобождать наши территории.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. ‚Он принял участие в рабочем совещании по ситуации в регионе и его восстановлении.

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5% области ВСУ освободили от оккупантов

Ермак отметил, что российские захватчики временно оккупировали 31% территории Харьковской области . Уже 5% региона Вооруженные Силы освободили от оккупантов.

Россияне полностью разрушили более 200 домов

Росармия значительно повредила обстрелами жилые дома, инфраструктуру. Большую часть из них нужно перестраивать заново.

Действия российской армии повлекли за собой разрушение 2 229 многоэтажных домов, из которых 225 – разрушены полностью,

– подчеркнул Ермак.

В областном центре больше всего пострадали от агрессии России северные и восточные микрорайоны города – 30,2% общего жилищного фонда.

Президент посетил Харьковщину

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 мая, посетил передовую в Харьковской области . Он встретился с украинскими защитниками и вручил им награды.

Также украинский лидер посетил и сам Харьков , в частности, Салтовский район, и посмотрел на дома, которые разрушили кафиры.

Осмотрели и разрушение административных построек города. Он уверен, что мы сможем все восстановить и восстановить, наполнить жизнью.

Зеленский отметил, что следует убрать панельные дома и модернизировать города – построить современное жилье. Оно должно быть обязательно с бомбоубежищем и укрытием.

"Все отстроим и власть над этим уже работает", – подчеркнул глава ОП.

Какая ситуация в Харьковской области

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