Более 300 человек под прицелом: Кравченко рассказал новые детали удара по Киевщине

Следствие задержало главного организатора массового мероприятия оружейников. В результате целенаправленного российского удара погибли 10 человек и еще сотня получили ранения.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Какие новые детали трагедии установило следствие?

Известно, что младшему погибшему в результате российской атаки было всего 19 лет. Еще 100 человек получили ранения разных степеней.

Как установило следствие, одна из ассоциаций оружейников устроила масштабное мероприятие с участием военных, чиновников, бизнеса и международных партнеров. В программе планировалось показать средства ПВО. Однако событие более чем на 300 участников организовали самовольно – без согласований с военным командованием, областной или районной военными администрациями и другими уполномоченными органами.

Как рассказали в ОГП, ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра располагалось в 100 метрах от открытой локации. При этом приглашение рассылали за девять дней до события, а точные координаты и время обнародовали в сутки. Следователи выясняют, посодействовала ли такая информация тому, что враг получил возможность спланировать точный удар.

Главный организатор мероприятия уже задержан и сообщен о подозрении. Поскольку подозреваемый получил незначительные повреждения, он находится в больнице под стражей. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Следователи провели обыски в офисе ассоциации и в домах вероятных соучастников. Кроме того, правоохранители дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц Нацполиции, СБУ, местных властей и военного командования, которые должны мониторить ситуацию безопасности и реагировать на угрозы.

Напомним, в Киевской области 25 июля объявили Днем траура памяти погибших в результате российского ракетного удара по Бучанскому району, который произошел накануне. Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Руслан Олейник, по всей территории области отменили развлекательные мероприятия и опустят государственные флаги и символику региона.