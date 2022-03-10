Более 38 тысяч человек, – в Офисе Президента отчитались об эвакуации гражданских за 10 марта

Украина уже 15 сутки дает уверенный отпор рашистам. Во временно оккупированных населенных пунктах мирные украинцы стали заложниками кровожадных орков.

Впрочем, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, Украина продолжает эвакуацию гражданских из горячих точек в более безопасные места. О проведенной работе Украины в этом направлении отчитался заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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10 марта совместными усилиями всех украинцев удалось эвакуировать более 38 тысяч человек. Кирилл Тимошенко отметил, что это, в частности:

16 тысяч из Киевской области;

20 тысяч из Сумской области;

2 тысячи жителей Изюма;

Кроме того, удалось доставить гуманитарный груз в города Энергодар и Изюм. В настоящее время в ОП работают над тем, чтобы эвакуация была осуществлена ​​и по другим направлениям.

Тимошенко напомнил, что эвакуация гражданских происходит бесплатно, и украинцам не стоит вестись на какие-либо провокации.

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