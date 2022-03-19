Более 40 авианалетов: неудачи в наземной операции враг компенсирует бомбардировкой

Неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции противник пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов.

Оккупанты применяют как высокоточное оружие, так и боеприпасы неизбирательного действия. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в ночь на 19 марта.

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Захватчики уничтожают инфраструктуру городов, разрушают густонаселенные районы с целью устрашения мирного населения Украины и склонения военно-политического руководства Украины к переговорам на своих условиях.

Только в течение текущих суток противником нанесено 4 ракетных удара (14 ракет) и совершено более 40 авиационных налетов,

– отметили в Генеральном штабе.

Кстати, в течение 18 марта системам ПВО Украины удалось уничтожить 12 воздушных целей врага.