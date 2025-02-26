Более 40 взрывов: дроны ГУР атаковали морской порт и НПЗ в российском Туапсе

В российском Туапсе в Краснодарском крае было много взрывов, а также был атакован морской порт. Как оказалось, это была работа ГУР.

Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники. Собеседники отметили, что в Туапсе также был поврежден и другой важный для оккупантов объект.

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Что удалось атаковать ГУР в Туапсе ночью

Источник отметил, что в ночь на 26 февраля силами Главного управления разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, что в Краснодарском крае России.

Что происходило в Туапсе ночью: смотрите видео

Как сообщают собеседники в разведке, в результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар. Также было повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

Власти государства-террориста признали факт атаки на Туапсе, в то время, как местные жители публикуют в сети фото и видео последствий поражения и сообщают об атаке также на местный морской порт,

– отметили источники.

Собеседники отметили, что комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной российской армии. Подробная информация о результатах поражения уточняется.

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"Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России, а Туапсинский порт – один из ключевых российских грузовых портов в Черном море, который также является логистическим хабом, связан с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов России", – отметили источники.

К слову, руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщал, что в целом порт в Туапсе играет важную роль в поддержке военной логистики государства-террориста. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и топлива для военных нужд, обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота страны-агрессора, в частности тех, что вовлечены в войне против Украины.