Более 50 человек погибли в результате взрыва на шахте в России

Предварительно, жертвами взрыва метана на шахте "Листвяжна" на Кузбассе более 50 человек. Среди погибших – шестеро спасателей.

Авария на российской шахте произошла утром 25 ноября. Информацию о новых жертвах сообщили запрещенные в Украине прокремлевские информагентства со ссылкой на спасателей.

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Никто не выжил

В момент инцидента под землей находились 285 человек. Большинство из них вытащили на поверхность. Правда, некоторые продолжали оставаться в шахте.

Среди находившихся под землей до последнего времени не выжил никто. Общее количество жертв составляет – 52 человека.

В шахте взорвался метан

Как установило следствие, причиной трагедии стал взрыв метана. Его спровоцировала искра. Далее последовал динамичный удар. В результате и травмировались горняки.

Произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка №4, в результате чего находившиеся в шахте рабочие задохнулись,

– отметили в Следственном комитете России.

В рамках расследования задержан 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Всех их обвиняют в нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах, в результате чего погибли двое или более человек. Руководителям шахты грозит до 7 лет тюрьмы.

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