Более 50 человек погибли в результате взрыва на шахте в России
Источник:Meduza
Предварительно, жертвами взрыва метана на шахте "Листвяжна" на Кузбассе более 50 человек. Среди погибших – шестеро спасателей.
Авария на российской шахте произошла утром 25 ноября. Информацию о новых жертвах сообщили запрещенные в Украине прокремлевские информагентства со ссылкой на спасателей.
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Никто не выжил
В момент инцидента под землей находились 285 человек. Большинство из них вытащили на поверхность. Правда, некоторые продолжали оставаться в шахте.
Среди находившихся под землей до последнего времени не выжил никто. Общее количество жертв составляет – 52 человека.
В шахте взорвался метан
Как установило следствие, причиной трагедии стал взрыв метана. Его спровоцировала искра. Далее последовал динамичный удар. В результате и травмировались горняки.
Произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка №4, в результате чего находившиеся в шахте рабочие задохнулись,
– отметили в Следственном комитете России.
В рамках расследования задержан 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.
Всех их обвиняют в нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах, в результате чего погибли двое или более человек. Руководителям шахты грозит до 7 лет тюрьмы.
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Смертельная авария на шахте "Листяжная": коротко
- Шахта "Листвяжная" располагается в городе Белово Кемеровской области.
- Там произошли взрыв и задымление.
- На землю удалось поднять 236 шахтеров. Местонахождение еще 49 горняков оставалось неизвестным.
- Сначала сообщалось только о 10 погибших. Два человека были в тяжелом состоянии.
- По последним данным, в больницах находятся 38 человек. Жизнь остальных – не под угрозой.