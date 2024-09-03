Более 50% штата правительства сменят, – Арахамия о том, когда будут увольнять и назначать министров
Источник:Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия анонсировал день увольнений и день назначений в правительстве. Это будут два разных дня, а в целом нардеп прогнозирует большую перезагрузку правительства.
В Украине министропад – известно, что сразу три руководителя министерств написали заявления на увольнение.
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Арахамия об изменениях в правительстве
Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений,
– написал нардеп 3 сентября.
Впрочем, окончательного перечня, кто пойдет на выход, еще нет – его определят на заседании фракции 4 сентября.
Арахамия попросил следить только за официальными новостями.
Зеленский анонсировал изменения в правительстве
В конце августа Владимир Зеленский высказался относительно возможных кадровых перестановок в Кабинете Министров. Лидер государства отметил, что прежде всего нужно решить вопрос относительно исполняющих обязанности глав министерств.
У нас много исполняющих обязанности. Нам надо прежде всего решить этот вопрос. Мы считаем, что все институты должны иметь министра, главу своего направления, и этот вопрос просто надо закрыть,
– отметил президент.
Интересно! Александр Камышин, который подал в отставку с должности главы Минстратегпрома, заявил: продолжит работать в оборонке, но в другой роли.