Более 60 убитых оккупантов и куча уничтоженной техники: на Востоке ВСУ за сутки отбили 5 атак

17 апреля 2022 , 22:12
Читати новину українською

Источник:

Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Оккупанты продолжают пытаться прорвать украинскую оборону на Донбассе. За сутки 17 апреля бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" отразили целых 5 вражеских атак.

В результате решительного сопротивления украинских сил, оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщили на официальной странице ОТУ "Восток" в фейсбуке.

Главное Удары ВСУ по врагу и освобождение населенных пунктов на Харьковщине: основное за 53 день войны

Потери оккупантов на Востоке за сутки 17 апреля

В оперативно-тактической группировке "Восток" отметили, что враг пытается прорвать оборону украинских сил по отдельным направлениям. Всего за сутки 17 апреля наши защитники на Востоке отразили 5 вражеских атак и вместе с тем уничтожили:

  • личного состава оккупантов – 60;
  • танков – 1;
  • БМП – 1;
  • МТЛБ – 2;
  • артиллерийских систем – 3;
  • артиллерийских тягачей – 3;
  • вертолетов – 1.

Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 17 апреля: смотрите видео

 

Автор: Сергій Зятюк