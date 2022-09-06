Более 8 авиаударов по врагу на Востоке и Юге: ВСУ уничтожили много оккупантов и средств ПВО

Вооруженные Силы Украины нанесли 8 авиаударов по вражеским войскам на Востоке и Юге Украины, в результате чего уничтожена боевая техника и средства противовоздушной безопасности.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отчитались об успехах авиации. Это помогает наземным группировкам действовать более эффективно.

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В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 8 ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили один вертолет, БпЛА и 5 крылатых ракет.

"Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника", – добавляют в Генштабе.

Уничтоженные склады, переправы и ПВО

Кроме того, огневое поражение нанесли по 6 пунктам управления врага, в том числе и корпусного уровня. Уничтожены 3 объекта сосредоточения живой силы оккупантов.

В зону поражения попали 9 средств противовоздушной обороны. Одновременно уничтожена техника радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи, понтонная и паромная переправы, 8 складов боеприпасов разного уровня, что значительно снизило возможности противника по ведению наступательных действий.

За более чем 6 месяцев с начала полномасштабного вторжения наши бойцы уничтожили 50 150 оккупантов.

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