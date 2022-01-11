Более 90% украинцев будут защищать Родину в случае нового вторжения России, – Ермак
11 января 2022 , 15:42Читати новину українською
Источник:Channel 4 News
Андрей Ермак убежден, что в случае нового вторжения России 90% украинцев будут защищать родную землю. Сейчас Украина намного более подготовлена к нападению, чем это было в 2014 году.
Соответствующее заявление глава Офиса Президента Ермак сделал в интервью британскому телеканалу Channel 4. Политик отметил, что если Россия нападет, это будет вердикт для НАТО.
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Нападение России на Украину будет концом любой безопасности не только в Европе, но и во всем мире.
– заметил Ермак.
Путин сдвинул дату возможного вторжения
- Издание The New York Times сообщило, что Владимир Путин решил сдвинуть дату возможного вторжения в Украину. Причиной стала слишком мягкая зима.
- Чтобы бронетехника могла продвигаться, необходимы благоприятные условия. Между тем из-за мягкой зимы земля недостаточно промерзла. Традиционные для января морозы не наступили. Под ногами – болото.
- Именно поэтому, по данным издания, наземная операция не сможет начаться раньше февраля.
- Между тем, в США к работе привлекли метеорологов. Их задачей будет рассмотреть погодные условия в Украине в ближайшие недели.
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