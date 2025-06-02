Более половины целей уничтожено: как ночью отработала ПВО

В ночь на 2 июня противник атаковал 84-мя средствами воздушного нападения, среди которых 80 дронов и 4 ракеты. Силы ПВО сбили 52 цели.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Нападение противника военные отражали с вечера 1 июня.

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Сколько целей уничтожено в украинском небе

Россияне за ночь запустили по Украине ударные БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов из Курска, Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска. Также враг запустил три баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 и крылатую ракету Искандер-К.

Российские цели пытались поразить объекты в Харьковской, Черниговской, Донецкой и Херсонской областях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– сообщили в ПС.

По данным Воздушных Сил, удалось обезвредить 52 средства воздушного нападения противника на Востоке, Юге и Севере страны. Среди сбитых целей – 15 вражеских "Шахедов" и беспилотники других типов. 37 дронов были локационно потеряны или подавлены РЭБ.

Военные отчитались о сбитых дронах / Инфографика Воздушных Сил

К сожалению, были и попадания средств воздушного нападения противника в 12 локациях.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки можете найти в нашем телеграме.

Напомним, в ночь на 1 июня Россия запустила по Украине почти 500 БпЛА, что стало абсолютным рекордом нынешней войны.