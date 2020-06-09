Вечером понедельника, 8 июня, из аэропорта имени Шарля де Голля в Париже в столичный "Борисполь" вылетел спецрейс. На борту судна находятся 165 пассажиров – это граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине. Все они не смогли самостоятельно добраться домой после закрытия границ из-за карантина

Самолет с украинцами отправился из Франции: подробности

О событии сообщила Консульская служба посольства Украины во Франции. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице ведомства.

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По информации дипломатов в Украину спецрейсом вылетели 165 пассажиров . Это граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине.

В общем на родину возвращаются украинцы из 7 стран:

Франции,

ДР Конго,

Алжира,

Бразилии,

Великобритании,

США,

Мексики.

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Откуда еще недавно возвращались украинцы

4 июня очередной спецрейс с украинцами вылетел в Киев из США – на борту самолета зарегистрировались 253 гражданина.

Предыдущий рейс из США отправлялся из Нью-Йорка 31 мая, доставив домой 260 украинских граждан.

А 27 мая из США в Украину вылетели почти 280 украинских граждан .

Отметим, что доставлять наших граждан домой помогает также Турция – они прибывают морем в порт Черноморска Одесской области. Таким образом отправили уже восемь эвакуационных рейсов.

Последний раз морем в Украину вернулись 38 граждан из Турции. Также в тот день в "Борисполь" прилетели 600 украинских моряков из Барбадоса.