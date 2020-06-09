Более полутора сотен украинцев вылетели из Франции: что об этом известно
Вечером понедельника, 8 июня, из аэропорта имени Шарля де Голля в Париже в столичный "Борисполь" вылетел спецрейс. На борту судна находятся 165 пассажиров – это граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине. Все они не смогли самостоятельно добраться домой после закрытия границ из-за карантина
Самолет с украинцами отправился из Франции: подробности
О событии сообщила Консульская служба посольства Украины во Франции. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице ведомства.
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По информации дипломатов в Украину спецрейсом вылетели 165 пассажиров. Это граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине.
В общем на родину возвращаются украинцы из 7 стран:
- Франции,
- ДР Конго,
- Алжира,
- Бразилии,
- Великобритании,
- США,
- Мексики.
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Откуда еще недавно возвращались украинцы
- 4 июня очередной спецрейс с украинцами вылетел в Киев из США – на борту самолета зарегистрировались 253 гражданина.
- Предыдущий рейс из США отправлялся из Нью-Йорка 31 мая, доставив домой 260 украинских граждан.
- А 27 мая из США в Украину вылетели почти 280 украинских граждан.
- Отметим, что доставлять наших граждан домой помогает также Турция – они прибывают морем в порт Черноморска Одесской области. Таким образом отправили уже восемь эвакуационных рейсов.
- Последний раз морем в Украину вернулись 38 граждан из Турции. Также в тот день в "Борисполь" прилетели 600 украинских моряков из Барбадоса.
Заметим! После введения карантина в Украине почти полностью прекратили авиасообщение, самолетом пользуются только те граждане, которых эвакуируют спецрейсами.
Открытые пункты пропуска на границе можно пересечь только на авто.