Понад півтори сотні українців вилетіли з Франції: що про це відомо
Увечері понеділка, 8 червня, із аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі до столичного "Борисполя" вилетів спецрейс. На борту судна перебувають 150 пасажирів – це громадяни України та іноземці, які мають право на проживання в Україні. Усі вони не змогли самостійно дістатися додому після закриття кордонів через карантин.
Літак із українцями вирушив із Франції: подробиці
Про подію повідомила Консульська служба посольства України у Франції. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.
Радимо ознайомитися Коли відновлять польоти за кордон та всередині України: дата
За інформацією дипломатів до України спецрейсом вилетіли 165 пасажирів. Це громадяни України та іноземці, які мають право на проживання в Україні.
Загалом на Батьківщину повертаються українці з 7 країн:
- Франції,
- ДР Конго,
- Алжиру,
- Бразилії,
- Великої Британії,
- США,
- Мексики.
Зверніть увагу Можна знову пересуватися літаками: як робити це безпечно
Звідки ще нещодавно поверталися українці
- 4 червня черговий спецрейс з українцями вилетів до Києва зі США – на борту літака зареєструвалися 253 громадянина.
- Попередній рейс зі США вирушав з Нью-Йорка 31 травня, доправивши додому 260 українських громадян.
- А 27 травня зі США до України вилетіли майже 280 українських громадян.
- Зазначимо, що доправляти наших громадян додому допомагає також Туреччина – вони прибувають морем до порту Чорноморська Одеської області. Таким чином відправили вже вісім евакуаційних рейсів.
- Востаннє морем до України повернулися 38 громадян із Туреччини. Також того дня до "Борисполя" прилетіли 600 українських моряків із Барбадосу.
Зауважимо! Після запровадження карантину в Україні майже повністю припинили авіасполучення, літаком користуються лише ті громадяни, яких евакуюють спецрейсами.
Відкриті пункти пропуску на кордоні можна перетнути виключно на авто.