Увечері понеділка, 8 червня, із аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі до столичного "Борисполя" вилетів спецрейс. На борту судна перебувають 150 пасажирів – це громадяни України та іноземці, які мають право на проживання в Україні. Усі вони не змогли самостійно дістатися додому після закриття кордонів через карантин.

Літак із українцями вирушив із Франції: подробиці

Про подію повідомила Консульська служба посольства України у Франції. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.

Радимо ознайомитися Коли відновлять польоти за кордон та всередині України: дата

За інформацією дипломатів до України спецрейсом вилетіли 165 пасажирів. Це громадяни України та іноземці, які мають право на проживання в Україні.

Загалом на Батьківщину повертаються українці з 7 країн:

Франції,

ДР Конго,

Алжиру,

Бразилії,

Великої Британії,

США,

Мексики.

Зверніть увагу Можна знову пересуватися літаками: як робити це безпечно

Звідки ще нещодавно поверталися українці

4 червня черговий спецрейс з українцями вилетів до Києва зі США – на борту літака зареєструвалися 253 громадянина.

Попередній рейс зі США вирушав з Нью-Йорка 31 травня, доправивши додому 260 українських громадян.

А 27 травня зі США до України вилетіли майже 280 українських громадян.

Зазначимо, що доправляти наших громадян додому допомагає також Туреччина – вони прибувають морем до порту Чорноморська Одеської області. Таким чином відправили вже вісім евакуаційних рейсів.

Востаннє морем до України повернулися 38 громадян із Туреччини. Також того дня до "Борисполя" прилетіли 600 українських моряків із Барбадосу.

Зауважимо! Після запровадження карантину в Україні майже повністю припинили авіасполучення, літаком користуються лише ті громадяни, яких евакуюють спецрейсами.



Відкриті пункти пропуску на кордоні можна перетнути виключно на авто.