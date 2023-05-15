Фактор народа играет огромную роль: что может произойти с Беларусью после смерти Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко долго не появлялся на публике после 9 мая. В случае его смерти в стране может начаться смена власти.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, белорусы способны взять власть в свои руки, и им в этом могут помочь страны Балтии, Украина и Польша.

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Россия заинтересована в более лояльном президенте

В то же время он предостерег, что в устранении Лукашенко может быть заинтересована Россия, чтобы заменить его более лояльным для себя президентом. Потенциальными кандидатами являются министр обороны Виктор Хренин и глава Совбеза Александр Вольфович.

"Я не говорю, что Лукашенко заболел из-за действий Москвы. Но такой вариант отбрасывать не нужно. Москве это нужно, чтобы втянуть белорусскую армию в войну – заставить белорусов воевать против украинцев. Хотя в его возрасте подобные проблемы со здоровьем вполне вероятны – белорусскому диктатору уже 68 лет и работа у него не простая", – заявил Фейгин.

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Беларусь фактически оккупирована Россией

По словам оппозиционера, Лукашенко построил такую систему власти в стране, что без его персонального участия она развалится. Сын не сможет заменить его, потому что нет авторитета. Лукашенко, несмотря на то, что фальсифицировал выборы, имеет определенную "легитимность" в глазах общества.

"Среди белорусов разные настроения – кто-то себя чувствует европейцем, кому это все уже надоело, есть много людей, которые радикально настроены против режима Лукашенко. Есть альтернативный президент Тихановская. Все зависит от того, как сложатся обстоятельства. Единственное, что может сохранить режим – поддержка Москвы. Если удастся этот оккупационный режим победить, то шансы есть", – отметил Фейгин.

По его мнению, фактор народа в Белоруссии играет большую роль, чем в России. Причинами этого является территориальная близость к Польше, Украине, странам Балтии. Очевидно, что эти страны помогут белорусам в изгнании Лукашенко, если у этой идеи будет широкая поддержка.

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