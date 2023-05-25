Об этом 24 Каналу рассказал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. По его словам, на Западе и в среде белорусских оппозиционеров поспешили хоронить Лукашенко, хотя тот еще не собирается покидать этот мир.
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Лукашенко хочет еще помучить белорусов
Лукашенко на совещании с белорусскими чиновниками заявил, что у него был аденовирус. Азаров подтверждает, что диктатор действительно болел каким-то заболеванием дыхательных путей.
"Не думаю, что это станет причиной летального случая. Многие надеялись на это и даже начали строить планы на случай его смерти. Западные партнеры обращались к нам. Они спрашивали, что мы будем делать в случаи его смерти. Я отвечал, что он умирать не собирается. Поэтому сейчас об этом думать рано", – заявил Азаров.
Александр Азаров о болезни Лукашенко: смотреть видео
Он добавил, что у Лукашенко также есть хронические заболевания, которые вместе с аденовирусом могут быть причиной, что он третью неделю борется с болезнью и редко появляется на публике.
Лукашенко понимает, что народ и его чиновники мучаются с ним. Особенно чиновники, выполняющие преступные приказы против своего народа. Нам тоже придется помучиться, но мы готовы,
– подчеркнул основатель BYPOL.
Что известно о состоянии здоровья Лукашенко
- Лукашенко присутствовал на параде 9 мая, но впервые за многие годы не выступил с речью. В сети начали распространяться слухи о возможной болезни. Белорусские СМИ писали, что 13 мая Лукашенко оказался в больнице.
- После этого он появился на публике только через неделю – у него заметили перевязанную руку и общий болезненный вид.
- Только недавно он официально подтвердил, что болел. По его словам, у него был аденовирус.