Про це 24 Каналу розповів засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. За його словами, на Заході та у середовищі білоруських опозиціонерів поспішили ховати Лукашенка, хоча той ще не збирається покидати цей світ.

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Лукашенко хоче ще помучити білорусів

Лукашенко на нараді з білоруськими чиновниками заявив, що у нього був аденовірус. Азаров підтверджує, що диктатор справді хворів на якесь захворювання дихальних шляхів.

"Не думаю, що це стане причиною летального випадку. Багато хто сподівався на це і навіть почав будувати плани на випадок його смерті. Західні партнери звертались до нас. Вони питали, що ми будемо робити у випаду його смерті. Я відповідав, що він вмирати не збирається. Тому, наразі про це думати рано", – заявив Азаров.

Олександр Азаров про хворобу Лукашенка: дивитись відео

Він додав, що у Лукашенка також є хронічні захворювання, які вкупі з аденовірусом можуть бути причиною, що він третій тиждень бореться з хворобою та рідко з’являється на публіці.

Лукашенко розуміє, що народ і його чиновники мучаться з ним. Особливо чиновники, які виконують злочинні накази проти свого народу. Нам також доведеться помучитись, але ми готові,

– наголосив засновник BYPOL.

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