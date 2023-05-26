Нуждается в операции: что со здоровьем Лукашенко и почему он не может лечиться в Беларуси

Последние несколько недель обсуждают проблемы со здоровьем самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Диктатор нуждается в операциях на позвоночник и колено. Кроме того, у нелегитимного лидера повышен сахар и есть ожирение.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко. Он объяснил, почему Лукашенко не торопится лечиться.

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Лукашенко боится не проснуться

Латушко отметил, что Лукашенко боится не проснуться после операции на позвоночник или остаться парализованным. Он боится ехать даже в Москву, никому не доверяет, проводит проверки. Диктатора охраняет более 2 тысяч человек.

Лукашенко очень боится угроз. Такой страх у него возник после 2020 года и усилился, когда он "вписался" в войну против Украины. Операция ему нужна давно. Но он с 2020 года очень занят внутренними проблемами, которые он создал из-за фальсифицированных выборов. В Беларуси продолжаются репрессии,

– сказал он.

Руководитель Народного антикризисного управления Беларуси подчеркнул, что Лукашенко будет вынужден все-таки сделать эту операцию. Однако в Белоруссии он этого сделать не может.

Он рассказал, что белорусский диктатор проводит тотальные репрессии против врачей, что заставляет специалистов покидать Беларусь. Государству не хватает более пяти тысяч медиков. Только в Польшу за прошлый год выехало более тысячи специалистов.

Павел Латушко предположил, что Лукашенко может поехать лечиться в Объединенные Арабские Эмираты. Там диктатор прячет все свои деньги, и в этом государстве живет его сын Виктор. Кроме того, нелегитимный лидер Беларуси может поехать на операцию в Китай.

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