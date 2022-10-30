Мир наблюдает и ждет прихода санитаров: какая болезнь вывела Путина на кровавый путь

Патологическая ложь (мифомания) – склонность к сообщению ложной информации и сочинению фантастических историй. Обычно обусловлено желанием индивида обратить на себя внимание других путем доказательства своей значимости.

История болезни

Причиной расстройства может служить депривация (невозможность удовлетворить потребности) в раннем возрасте. Повзрослев, больные склонны к подражательству, стремлению идентифицировать себя с кем-то из окружения, нарушению самооценки.

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Пациент чувствует себя комфортно только в болезненном состоянии, которое он сам придумывает. Например, сочиняя истории о катастрофах, пребывании в заложниках, пребывании в зоне боевых действий, перенесенных пытках и истязаниях.

Когда им не верят, пациенты вступают в конфликт. Обвиняют медперсонал в некомпетентности и злом намерении, угрожают подать в суд. А в случае разоблачения срочно выписываются из отделения, чтобы сразу попытаться лечь в другое.

Больные удовлетворяются, только если чувствуют себя в качестве пациента или когда испытывают болезненные переживания. Опровергнуть их заблуждения нереально. Идентификацию себя с нормальным здоровым человеком они более не принимают.

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Кремлевский пациент

Мальчик Вова в раннем возрасте испытал депривацию. Рос в бедной семье, был гоним соседскими мальчишками. Не мог удовлетворить стандартные потребности. Вырос классическим мифоманом со всеми признаками этой болезни. Постоянно лжет и придумывает истории в подтверждение своей значимости. Стремится идентифицировать себя то с князем Владимиром, то с Петром I. В случае разоблачения сыплет угрозами, обвиняя других в некомпетентности и злом умысле.

Комфортно чувствует себя только в вымышленном мире, полном катастроф, заложников, боевых действий, пыток и истязаний. Опровергнуть его заблуждения невозможно. Идентификацию себя с нормальным здоровым человеком он более не принимает.

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Волею судеб его занесло в политику. При этом первой выборной должностью Владимира стала сразу должность президента. Свою мифоманию он распространил всю страну. Теперь весь мир наблюдает за течением болезни и ждет прихода санитаров.