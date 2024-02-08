Чтобы преследовать Россию за военные преступления: Болгария готовит важные изменения к законам

Болгария готовится к важному шагу в борьбе с безнаказанностью России. В стране разрабатывают законодательные инициативы для привлечения к ответственности оккупантов за военные преступления в Украине.

В ответ на агрессию России против Украины, Болгария планирует внести изменения в свой уголовный кодекс, что позволит стране преследовать преступления против мира и человечности. Министр юстиции Болгарии Атанас Славов в интервью подчеркнул, что эти меры станут весомым вкладом в международные усилия по расследованию преступлений, совершенных во время войны против Украины.

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Поддержка международного правосудия

По словам Славова, нововведения дадут Болгарии возможность осуществлять универсальную юрисдикцию над военными преступлениями, совершенными на территории Украины. Это особенно важно, учитывая значительное количество украинских беженцев, которые нашли убежище в Болгарии и могут дать показания о преступлениях, совершенных российскими военными.

Наша цель состоит в том, чтобы Болгария могла начать уголовное преследование, осуществляя универсальную юрисдикцию, за совершенные военные преступления в Украине. Это будет актом поддержки международных усилий по расследованию российской агрессии в Украине,

– сказал Славов.

Инициатива предусматривает изменения в национальное законодательство, что позволят привлечь в будущем к ответственности высшее военно-политическое руководство России.

Болгария, которая до сих пор не начала уголовных производств за военные преступления в Украине, теперь присоединяется к другим странам Европейского Союза, которые уже делали шаги в этом вопросе.

По данным Euractiv, Болгария относится к меньшинству стран ЕС, которые до недавнего времени не инициировали уголовных дел против России. Однако учитывая большое количество беженцев из Украины, около 100 тысяч, страна имеет уникальную возможность собирать показания.

Я был бы очень рад, если бы такой шаг помог будущему международному расследованию международным трибуналом, а Болгария принимала бы активное участие в усилиях международного сообщества,

– констатировал политик.

В то же время болгарское меньшинство в Украине насчитывает 200 тысяч человек. Многие из этих людей также могут способствовать расследованию военных преступлений после начала российского вторжения в феврале 2022 года.

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Вспомним, что недавно Международный суд ООН постановил: Россия все-таки нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма. В частности, вину Кремля признали в том, что он "не расследовал финансовую поддержку сепаратистов на Востоке Украины в 2014 году".

Однако в то же время этот Суд фактически оправдал агрессора, констатировав, что под финансирование терроризма якобы не подпадают поставки боевикам военной техники и оружия. Поэтому, работы на ниве международного правосудия у Украины не начатый край.