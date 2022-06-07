Болгария не будет поставлять оружие в Украину

Оружия из Болгарии в Украине не будет. Соответствующее решение приняло местный парламент.

Украина продолжает просить поддержки у всего цивилизованного мира для борьбы с российскими оккупантами. Враг имеет преимущество в огневой мощи, которая каждый день стоит жизни мирным украинцам и героическим воинам.

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Болгария отказалась предоставлять оружие Украине

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко обратился к местным коллегам с просьбой предоставить Украине оружие. К сожалению, там решили ответить отказом.

Национальное собрание приняло решение – Болгария не будет экспортировать оружие в Украину. Дело закрыто,

– заявила министр экономики Корнелия Нинова, которая в то же время является лидером Болгарской социалистической партии.

Премьер Кирилл Петков также заявил журналистам, что правительство будет придерживаться решения Национального собрания. Он добавил, что Болгария ремонтирует украинскую технику, оказывает финансовую помощь и принимает беженцев. Кроме того, Болгария поддержала все санкции ЕС против России.

"Я думаю, что болгарское государство сделало достаточно в этом направлении, и мы продолжим их поддерживать. К вопросу поставки оружия в Украину возвращаться каждые две недели не стоит", – добавил Петков.

Война России против Украины: последние новости

Главная оперативная задача российских оккупантов – захват Северодонецка. Они даже установили себе дедлайн – 10 июня. Враг бросил на его исполнение очень большие силы, но все напрасно – ВСУ держат оборону города , не дают россиянам продвигаться дальше и делают невозможными попытки отрезать трассу Лисичанск – Бахмут. Горячие бои на улицах города продолжаются, ситуация очень динамичная.

В херсонском ресторане "Ностальжи", расположенном вблизи городского совета, произошел взрыв. Сообщается, что там любили проводить время кафиры и коллаборанты самого высокого уровня . Захватчикам еще раз напомнили о том, что Херсон – это Украина, а борьба никогда не прекратится.

Россияне хотят штурмовать Славянск. Они начали подготовку к атаке, сосредотачивая в направлении города большое количество личного состава и техники.

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