Болгария хочет отправить Украине тяжелое оружие – парламент поддержал
Источник:"Радио Свобода"
Парламент Болгарии проголосовал за отправку Украине тяжелого оружия. Перед этим между политическими партиями страны шли дискуссии о помощи.
За это решение набралось 175 голосов против 49. СМИ пишут, что это редкий момент консенсуса разделенного политикума Болгарии.
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Что этому предшествовало
Раньше Болгария не помогала Украине оружием. Однако взяла на себя ремонт украинской техники и прием беженцев. В ноябре оборонный и внешнеполитический комитеты болгарского парламента одобрили 2 предложения о передаче Украине военной помощи.
В парламенте долго спорили о решении. Однако пришли к выводу, что список стран, которые помогают Украине, – это список цивилизованных стран. Пока неизвестно, какие именно виды оружия и в каком количестве предоставит Болгария.
Осталась только Венгрия
Болгария является членом НАТО. После голосования, которое позволит поставлять Украине тяжелое оружие и запасные части, Венгрия осталась единственной страной из НАТО, которая не одобрила поставки оружия Киеву с начала полномасштабного вторжения России.
Более того, Венгрия даже запретила транспортировать своей территорией оружие для нашей страны. В целом у правительства Виктора Орбана пророссийская риторика. Сам премьер критикует ЕС за санкции против России.
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