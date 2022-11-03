Болгария хочет отправить Украине тяжелое оружие – парламент поддержал

Парламент Болгарии проголосовал за отправку Украине тяжелого оружия. Перед этим между политическими партиями страны шли дискуссии о помощи.

За это решение набралось 175 голосов против 49. СМИ пишут, что это редкий момент консенсуса разделенного политикума Болгарии.

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Что этому предшествовало

Раньше Болгария не помогала Украине оружием. Однако взяла на себя ремонт украинской техники и прием беженцев. В ноябре оборонный и внешнеполитический комитеты болгарского парламента одобрили 2 предложения о передаче Украине военной помощи.

В парламенте долго спорили о решении. Однако пришли к выводу, что список стран, которые помогают Украине, – это список цивилизованных стран. Пока неизвестно, какие именно виды оружия и в каком количестве предоставит Болгария.

Осталась только Венгрия

Болгария является членом НАТО. После голосования, которое позволит поставлять Украине тяжелое оружие и запасные части, Венгрия осталась единственной страной из НАТО, которая не одобрила поставки оружия Киеву с начала полномасштабного вторжения России.

Более того, Венгрия даже запретила транспортировать своей территорией оружие для нашей страны. В целом у правительства Виктора Орбана пророссийская риторика. Сам премьер критикует ЕС за санкции против России.

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