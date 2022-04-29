Многие европейские страны поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. В частности, Болгария проголосует "за" на следующем заседании Европейского совета.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьером Болгарии Кириллом Петковым, сообщает 24 канал. Глава государства отметил, что очень благодарен за такую позицию.

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Болгария поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

По словам Зеленского, во время встречи с Петковым особое внимание уделили движению к членству Украины в ЕС. Он благодарен премьеру Болгарии за четкую и последовательную поддержку европейского будущего Украины.

В феврале на нашей встрече в Мюнхене мы подписали общую декларацию о европейской перспективе Украины. Сегодня же я получил заверение, что Болгария поддерживает решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз на следующем заседании Европейского совета,

– отметил глава государства.

Зеленский подытожил, что он очень рад, что партнеры признают то, что Украина заслуживает ускоренной процедуры вступления в ЕС.

Визит премьера Болгарии в Украину: главное

Петков прибыл в Украину 28 апреля. Накануне он отметил, что одно дело писать в соцсетях, и совсем другое – проехать через военную территорию и добраться до украинской столицы, чтобы показать, что Болгария – на стороне Украины.

Зеленский встретил болгарского премьера в столице. Президент отметил, что его визит – важное проявление солидарности с Украиной и народом.

Петков также посетил разрушенные российскими оккупантами Бородянку, Бучу и Ирпень.

Смотрите общий брифинг Петкова и Зеленского:

Зеленский встретился с премьером Болгарии