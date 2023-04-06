Болгария закрывает порты для российских судов

Власти Болгарии приняли решение о закрытии всех портов для входа российских судов. Запрет начнет действовать с 8 апреля и будет распространяться на корабли, указанные в русском морском реестре судоходства.

Такое решение было принято в рамках директивы ЕС по выполнению санкций

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В апреле прошлого года болгарские власти в рамках пятого пакета санкций ЕС уже запретили судам под российскими флагами заходить в болгарские порты, сделав исключение только для поставки критической продукции из России.

Болгария – единственная страна Евросоюза, которая продолжает закупать морем российскую нефть благодаря исключениям из санкций, вырученных властью в Брюсселе. По данным Bloomberg, в марте объем таких поставок составил 63 – 104 тысяч баррелей в сутки.

Теперь болгарские порты закроются для танкеров с российской регистрацией, которые могли возить нефть в обход "потолка цен", установленного ЕС и странами G7.

Пятый пакет санкций Евросоюза был введен против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Позиция Болгарии по поводу российской агрессии в Украине

Министерство обороны Болгарии в своем отчете определило военную агрессию России как самую непосредственную угрозу глобальному миру и заявило, что российская армия совершает систематические военные преступления в Украине.

Наша страна продолжает получать военную помощь Болгарии. Ее бывший министр обороны заявил, что нам могут продать то количество боеприпасов, которое изменит ход войны. Боеприпасы правительство может продавать нашей стране через посредников. По имеющейся информации, минобороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ боеприпасы старого образца. Их общая стоимость – 175 миллионов евро. Вместо этого ведомство получит новые.