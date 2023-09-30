Болгария запретила импорт подсолнечника из Украины: до каких пор будут действовать ограничения
Болгария запретила импорт украинского подсолнечника. Ограничение будет действовать до конца ноября 2023 года.
В болгарском министерстве объяснили, что с ноября будет действовать другой режим. В частности, тогда введут лицензирование, пишет 24 Канал.
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Какое решение приняла Болгария по поводу украинского подсолнечника
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел переговоры со своим болгарским коллегой Кириллом Ватевым. В частности, по экспорту украинской аграрной продукции в Болгарию.
Болгарская сторона заявила, что Кирилл Ватев ознакомил украинского коллегу с подписанным Меморандумом между правительством Болгарии и инициативным комитетом фермеров. Документ предусматривает запрет на импорт подсолнечника из Украины до конца ноября 2023 года.
После этого срока будет действовать лицензионный режим экспорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса согласно согласованному плану между Украиной и Еврокомиссией,
– заявили в болгарском министерстве.
В Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заверили, что у Болгарии есть свои предложения к предложенному Украиной механизму лицензирования некоторых видов сельскохозяйственной продукции. В частности, по подсолнечнику. Насчет экспорта других трех культур Болгария не имеет возражений.
Украинская сторона заверила, что министры договорились на следующей встрече в первой половине октября:
- согласовать технические детали процедуры экспорта агропродукции в Болгарию;
- обсудить их результаты.
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Что этому предшествовало
- В июле Россия заявила о прекращении работы зернового соглашения. Уже 15 сентября Еврокомиссия не продлила ограничения на импорт украинской агропродукции.
- Однако Польша, Словакия и Венгрия ввели односторонние запреты. Из-за этого Украина подала иск во Всемирную торговую организацию. Тогда министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что некоторые государства Евросоюза не имеют права вводить ограничения на украинские товары.
- В свою очередь Болгария поддержала решение ЕС о снятии эмбарго с украинского зерна. Однако местные фермеры вышли на протесты, заявив, что якобы никто не беспокоится об их интересах. В это время страна и решила запретить импорт украинского подсолнечника.