"Это будет тюрьма": в Иране хотят "лечить" женщин, которые отказываются носить хиджаб

Иранское государство заявило, что планирует открыть "больницу" для женщин, которые нарушают законы об обязательном ношении хиджаба. Введение такой практики вызывает значительное беспокойство у общественности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Трамп хочет разорвать связи между противниками США – Китаем, Россией, Ираном и КНДР, – The Hill

"Лечение" женщин, что против хиджаба

Глава Департамента женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби Дарестани сообщила о планах открыть в Иране "больницу" для женщин, которые отказываются носить хиджаб. По ее словам, в клинике "научно и психологически будут лечить" женщин, которые отказываются покрывать все тело.

Идея создания клиник для "лечения" женщин, которые не носят чадру, пугает, ведь людей изолируют от общества просто за то, что они не соответствуют правящей идеологии,

– отмечает британская журналистка из Ирана Сима Сабет, которая в прошлом году пережила покушение.

Иранский адвокат по правам человека Хоссейн Раиси заявил, что идея клиники для лечения женщин, которые не соблюдают законы о ношении хиджаба, "не является ни исламской, ни не согласуется с иранским законодательством". Отдельное беспокойство вызывает, что заявление поступило от структуры, которая подпадает под прямое руководство верховного лидера Али Хаменеи.

"Это будет не клиника, это будет тюрьма. С трудом сводим концы с концами и имеем перебои с электроэнергией, но клочок ткани – это то, о чем это государство беспокоится. Если для всех нас было время вернуться на улицы, то это сейчас, иначе нас всех посадят". – говорит одна из иранских женщин.

Заметим, что ранее мы рассказывали, что в Ираке власти хотят снизить "возраст согласия" с 18 до 9 лет. При этом ультраконсервативные партии мусульман-шиитов предлагают ограничить права женщин на развод, опеку и наследство.