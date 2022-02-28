Больница на Харьковщине попала под вражеский авиаудар

В воскресенье, 28 февраля, город Балаклея на Харьковщине подвергся мощным авиаударам. Оккупанты попали в жилые дома и даже больницу.

Несмотря на то, что больница попала под обстрел, она продолжает работать. Ни один медицинский работник не оставил свою работу.

Важно Прикрываясь живым щитом из людей оккупанты хотят зайти в Херсон, – МВД

Аптеки не работают, но в больнице все есть

Аптеки в Балаклее не работают из-за отсутствия товара – им просто нечего уже продавать. Но в балаклейской больнице сейчас есть все необходимое.

Больница попала под авиаудар, но она работает, там работают все медицинские работники. Они снабжены всем необходимым. И лекарствами, и теплом,

– сообщил мэр города Иван Столбовой.

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