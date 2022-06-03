В больнице в Бородянке установили солнечные панели от Илона Маска

Помещение больницы в Бородянке оборудовали солнечными панелями от компании Tesla. Их передал Илон Маск.

Солнечные станции, переданные американским предпринимателем и изобретателем, сейчас обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В больнице в Бородянке установили солнечные панели от Маска

Во время боевых действий помещение "Бородянского центра первичной медико-санитарной помощи" получило незначительные повреждения. Когда Вооруженные Силы Украины деоккупировали территорию, все недостатки оперативно устранили и обеспечили заведение альтернативными источниками энергии. Там были установлены солнечные панели мощностью 13.9 кВт и станции Tesla Powerwall.

Это было сделано в сотрудничестве Министерства цифровой трансформации с Киевской облгосадминистрацией.



В амбулатории Бородянки установили станции Tesla Powerwall / Фото с телеграммы КГГА

На фото – счастливые работники амбулаторий в Бородянке, которые благодарят станции и желают, чтобы каждая амбулатория на освобожденной территории имела свой Tesla Powerwall. А я еще раз благодарю Илона Маску за помощь нашей стране,

– заметил Федоров.

По его словам, на деоккупированных территориях бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание при ее отключениях.

Кроме того, как сообщили в Киевской областной военной администрации , новое оборудование позволит центру самостоятельно производить и накапливать электроэнергию независимо от местной сети. Солнечная станция способна обеспечить заведение электроэнергией по меньшей мере на сутки.

В будущем такие станции альтернативной энергии планируют установить в других объектах критической инфраструктуры Киевской области.

В Херсонской области восстановили украинскую связь и интернет

В конце мая россияне отключили украинскую мобильную связь и интернет в Херсонской области. После чего они начали раздавать российские сим-карты в обмен на паспортные данные.

Впрочем, украинцы сопротивлялись, и у захватчиков не осталось выбора – решили восстановить связь. Жители Херсона оставались без связи 3 дня. Лишь 3 июня утром в городе возобновили работу украинских операторов мобильной связи и интернета. Появился и Киевстар и Водафон.

Также сегодня частично появилась мобильная связь в Нижнесерогозской общине и частично находится в городе Берислав Херсонской области. Мобильная связь частично находится на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской тергромадах. Однако связи с подавляющим большинством территориальных общин установить не удается.

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