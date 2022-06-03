Сонячні станції, які передав американський підприємець та винахідник, зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури Київщини. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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У лікарні в Бородянці встановили сонячні панелі від Маска

Під час бойових дій приміщення "Бородянського центру первинної медико-санітарної допомоги" зазнало незначних пошкоджень. Коли Збройні Сили України деокупували територію, всі недоліки оперативно усунули та забезпечили заклад альтернативними джерелами енергії. Там встановили сонячні панелі потужністю 13.9 кВт та станції Tesla Powerwall.

Це було зроблено у співпраці Міністерства цифрової трансформації з Київською обласною державною адміністрацією.



В амбулаторії Бородянки встановили станції Tesla Powerwall / Фото з телеграму КМДА

На фото – щасливі працівники амбулаторій у Бородянці, які дякують за станції та бажають, щоб кожна амбулаторія на звільненій території мала свій Tesla Powerwall. А я вкотре дякую Ілону Маску за допомогу нашій країні,

– зауважив Федоров.

За його словами, на деокупованих територіях бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень.

До того ж, як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, нове обладнання дозволить центру самостійно виробляти й накопичувати електроенергію незалежно від місцевої мережі. Сонячна станція здатна забезпечити заклад електроенергією щонайменше на одну добу.

У майбутньому подібні станції альтернативної енергії планують встановити в інших об'єктах критичної інфраструктури Київської області.

На Херсонщині відновили український зв'язок та інтернет

Наприкінці травня росіяни відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області. Після чого вони почали роздавати російські сім-карти в обмін на паспортні дані.

Втім, українці чинили спротив, й в загарбників не залишилося вибору – вирішили відновити зв'язок. Мешканці Херсона залишалися без зв'язку 3 дні. Лише 3 червня вранці на у місті поновили роботу українських операторів мобільного зв'язку та інтернету. З'явився і Київстар, і Водафон.

Також сьогодні частково з'явився мобільний зв'язок у Нижньосірогозькій громаді, й частково є у місті Берислав Херсонської області. Мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області: у Кочубеївській та Нововоронцовській тергромадах. Проте зв'язку з переважною більшістю територіальних громад встановити таки не вдається.

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