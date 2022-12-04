Больницы Донецка переполнены ранеными россиянами, гражданских не оперируют: главное из Генштаба

Оккупанты продолжают нести колоссальные потери на поле боя в Украине. Так, больницы Донецка буквально переполнены ранеными россиянами.

Лечебные заведения временно оккупированного Донецка буквально забиты ранеными военнослужащими российской армии. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Детальнее рассказывает 24 канал.

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Детальнее о безумных потерях врага на Донбассе

Враг продолжает нести безумные потери на Донецком и Луганском направлениях. Известно, что лечебные заведения Донецка также переполнены ранеными российскими захватчиками. Более того, все плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок. Новых раненых – не принимают.

Кстати, в Новопсковское территориальное медицинское объединение Луганщины только за последние дни доставлено до 300 раненых оккупантов.

Российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру

За эти сутки, 4 декабря, оккупанты нанесли 2 ракетных удара и произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, под прицелом врага в очередной раз оказались объекты гражданской инфраструктуры Никополя и Херсона.

Что происходит на основных направлениях фронта

В Генштабе предупреждают, чтопротивника по энергосистеме и критической инфраструктуре Украины сохраняется. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.

Бойцы Путина продолжают сосредотачивать усилия на сдерживании Сил обороны. На Авдеевском и Бахмутском направлениях оккупанты пытаются наступать. Для поддержки наземных группировок используют авиацию.

Ситуация на поле боя: смотрите карту

Что происходит на других направлениях фронта:

на Волынском и Полесском – без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено;

на Северском – оккупанты из минометов обстреляли населенные пункты Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области;

на Слобожанском – враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Также из разнокалиберной артиллерии российские военные обстреляли районы Шевченко, Красного, Огурцового, Волчанская, Бочкового, Малой Волчьей, Двухлетней и Богдановской в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону. Из танков и артиллерии били по Кисловке, Котляровке, Табаевке, Крахмальном, Берестовом и Вишневом Харьковской области. А еще – Макеевке и Площанке в Луганской области и Ямполевке Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение. Из танков и артиллерии ударили в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеское войско пытается обороняться. Также обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг также ведет оборонительные действия. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах более двадцати пяти населенных пунктов рядом с линией столкновения. Это, в частности, город Никополь Днепропетровской области и Херсон.

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Больше о ситуации на временно оккупированные территории Херсонщины

Россияне ограничивают права и свободы гражданских на временно оккупированной территории Херсонской области. В частности, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, захватчики установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

Кроме того, в Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам.

В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство Российской Федерации,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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