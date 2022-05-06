Больно России начнет ставать летом, – Фурса

Глава центрального банка России Эльвира Набиуллина сказала, что структурная трансформация российской экономики начнется в конце второго и начале третьего квартала. Тогда экономика перестанет жить на запасах, потому что они иссякнут.

Об этом для 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что под трансформацией подразумевается крах экономики.

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"Она будет структурно трансформироваться в изолированную экономику, поэтому больно начнет ставать где-то летом. Но если наблюдать снаружи, то экономический кризис – это очень медленный процесс, но неотвратимый. Летом начнется глубокий экономический кризис", – считает Фурса.

Еще больше давления на экономику оккупантов

По словам инвестиционного банкира, россияне осенью и зимой будут ощущать кризис еще больше. Он сказал, что все прогнозы Набиуллиной были без нефтяного эмбарго, а сейчас мир прибавит еще большее давление на российскую экономику.

"Даже шестимесячное эмбарго на нефть будет действовать сразу, потому что бизнес сразу начнет искать альтернативные источники для пополнения нефтяных запасов. Однако военной машине на это безразлично. Это повлияет на экономику, а уже из-за нее на военную машину", – объяснил Фурса.

Доллары до сих пор заходят

Банкир отметил, что доходы России от нефти и газа – это более 200 миллиардов долларов ежегодно. Именно это сейчас позволяет держать фасад стабильности благодаря все еще входящим долларам.

Когда они перестанут поступать в российскую экономику, то у бюджета не будет средств удерживать даже условную стабильность, в которую они сейчас играют,

– подчеркнул Фурса.

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