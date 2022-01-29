Больные дети и путание с гриппом: как регионы ежедневно мучаются с COVID-19
Источник:24 канал
В Украине ежедневно растут показатели заболеваемости коронавирусом. Из-за этого 2 региона перешли в красную зону карантина.
Речь идет о Прикарпатье и Ровненщине. Начало вспышки с запада страны связывают с низким уровнем вакцинации в этих регионах.
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Из-за Омикрона эпидситуация остается сложной
К примеру, в Ивано-Франковской области необходимые 2 дозы получили менее 30% населения. Директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Игорь Дмитренко отметил, что в области 26 заведений оказывают помощь с COVID-19.
Мы еще готовы привлечь 2 – 3 заведения. Загруженность коек понемногу еще растет, но за эту неделю у нас будет большая выписка, чем поступления. Ситуация улучшается,
– успокоил он.
Вместе с тем эпидемиологи отмечают, что не время расслабляться. Штамм Омикрон в 1,5 – 2 раза заразнее Дельты.
Особенности эпидситуации в регионах Украины: смотрите сюжет 24 канала
Заместитель гендиректора областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус рассказала, что эпидситуация еще считается крайне неудовлетворительной.
"Ежедневно регистрируют большое количество новых случаев. Ежедневно рост заболеваемости среди детей в пределах 10 – 15%", – добавила Джус.
Дистанционка и бустер для учителей на Львовщине
Похожая ситуация с госпитализацией детей также на Львовщине, которая тоже переходит в красную зону с 31 января. Там в COVID-отделениях уже более 180 маленьких пациентов. Ежедневно туда госпитализируют около 20 – 30 больных. Из-за этого в регионе досрочно отправили школы на дистанционное обучение.
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Учителей же во Львове начали массово прививать бустерной дозой. Для педагогов в учебных заведениях развернули временные пункты вакцинации. За 1 день там прививали почти 300 учителей.
Учительница лицея №28 Стефания Притуляк сказала, что даже не было такого вопроса: бустеризироваться или не бустеризироваться. "Есть потребность, значит вакцинироваться", – подчеркнула педагог.
Желательно ограничить себя в широком общении. Лучше всего – находиться дома. Возможны определенные побочные реакции, но это нормальное явление,
– разъяснила семейный врач Юлиана Гузь.
В регионах жители легковесны с COVID-19
Сейчас вирус не только заразнее, но и коварнее, потому что имеет признаки обычной простуды:
- головная боль;
- слабость;
- насморк.
Часто люди на такие симптомы не реагируют и продолжают ходить на работу. Хотя больных в регионах сейчас больше, чем во время предыдущей волны коронавируса. Однако течение заболевания легче и меньше количество госпитализаций.Заметьте! Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил, что сейчас 34% загруженных коек.
Заместитель директора департамента здравоохранения уже Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко рассказала, что за 28 января было 1500 случаев. Это почти на 200% больше чем в пик предыдущей волны.
В начале декабря мы имели 500 – 600 случаев и более тяжелых пациентов,
– пояснила она.
Именно благодаря вакцинации в Украине будет на треть меньше умерших, чем на пике прошлой волны, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко. Пик заболеваемости, вероятно, будет уже через 1 или 2 недели.
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Во время обострения ежесуточно могут фиксировать 40 – 60 тысяч больных. Даже тогда общегосударственный локдаун не будут вводить. По словам министра, и в дальнейшем будет адаптивный карантин, ведь доказал свою эффективность.