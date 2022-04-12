Большая колонна российских войск идет в сторону Донбасса, – CNN

Возле поселка Матвеев Курган Ростовской области заметили большую колонну российской военной техники. Она двигается на северо-запад – в направлении Донбасса.

CNN геолоцировал видео, опубликованное в соцсетях в понедельник, 11 апреля. На нем видна большая колонна российской военной техники в Ростовской области.

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В CNN процитировали слова советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, заявившего, что российское наступление на украинском Донбассе "уже началось", а Россия продолжает наращивать силы в регионе.

С моей точки зрения, это великое наступление (на Востоке, – ред.) уже началось. Мы должны понимать, что это не будет повторение 24 февраля, когда начались первые авиаудары и взрывы. Большое наступление де-факто уже началось,

– сказал он.

Украинские и западные дипломаты заявили, что в последние дни наблюдали передислокацию российских войск на Донбасс после серьезных неудач оккупантов взять Киев.

К слову, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире 24 канала подчеркнула, что минимальные боевые цели России сейчас – географические границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому ситуация на Донбассе очень напряженная, там не прекращаются активные бои.

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