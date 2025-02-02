Великая Новоселка стала ловушкой для россиян: бойцы 110 ОМБр хоронят врага живьем

Силы обороны были вынуждены отступить из поселка Великая Новоселка, что в Донецкой области. Однако враг сам загнал себя в ловушку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 110 отдельной механизированной бригады.

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Что сейчас происходит в Великой Новоселке

Украинские военные отметили, что бои за населенный пункт все еще продолжаются. Враг в Великой Новоселке попал в огневой мешок.

Продвигаться дальше он не может, и вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден,

– акцентируют в 110 ОМБр.

В поселке активно работает украинская аэроразведка, которая фиксирует передвижения и местонахождение оккупантов. После аэроразведки в бой вступают FPV-дроны и артиллерия. Вооруженные Силы "составляют" подвалы в которых засел враг, хоронят его там живьем.

Бои в Великой Новоселке: смотрите видео

По словам защитников, пока противник не понимает, что ему делать. Эффект от пропагандистского поднятия флага в Великой Новоселке закончился, а умирать россияне не перестали.