Великая Новоселка стала ловушкой для россиян: бойцы 110 ОМБр хоронят врага живьем
Силы обороны были вынуждены отступить из поселка Великая Новоселка, что в Донецкой области. Однако враг сам загнал себя в ловушку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 110 отдельной механизированной бригады.
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Что сейчас происходит в Великой Новоселке
Украинские военные отметили, что бои за населенный пункт все еще продолжаются. Враг в Великой Новоселке попал в огневой мешок.
Продвигаться дальше он не может, и вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден,
– акцентируют в 110 ОМБр.
В поселке активно работает украинская аэроразведка, которая фиксирует передвижения и местонахождение оккупантов. После аэроразведки в бой вступают FPV-дроны и артиллерия. Вооруженные Силы "составляют" подвалы в которых засел враг, хоронят его там живьем.
Бои в Великой Новоселке: смотрите видео
По словам защитников, пока противник не понимает, что ему делать. Эффект от пропагандистского поднятия флага в Великой Новоселке закончился, а умирать россияне не перестали.