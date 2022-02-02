"Большая стройка" восстанавливает живописную дорогу Р-24 на Прикарпатье: осталось совсем немного

В первом полугодии 2022 года дорожники Прикарпатья планируют полностью закончить ремонт дороги Р-24 от города Татаров до Каменца-Подольского, общая протяженность которой в пределах области составляет 177 километров. Работы на пути проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

"Нам фактически осталось 6 км вблизи Коломыи починить. Может, еще на Косовщине несколько километров. Уложить верхний слой щебеночно-мастикового асфальтобетона от Городенки до села Семаковцы", – поделился планами начальник САД области Василий Буджак.





Работы усложняет тот факт, что дорога Р-24 Татаров – Каменец-Подольский проходит по высокогорным районам Прикарпатья с непростым рельефом.

Приходилось реализовать проекты и технические решения для инженерной защиты горных участков от опасных геологических процессов. В частности, это и систематический надзор на дорогах в сложных условиях (оползневые участки, прижимные участки горных рек и селевых потоков),

– объясняют в ведомстве.

С другой стороны, капризный рельеф дороги, которую еще называют "Золотой подковой Карпат", является ее украшением. Трасса проходит через Днестровский региональный ландшафтный парк, что важно для развития туристической отрасли и экономики Ивано-Франковщины в целом.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о плане обновить к 2024 году 24 тысячи километров дорог Украины.