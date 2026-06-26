Руководитель литовских программ "Создай будущее Украины" Артурас Жарновскис рассказал "24 Каналу", что инициатива была создана по образцу литовского опыта. По его словам, цель программы — не просто вернуть таланты в Украину, а помочь им остаться в государственном секторе и укреплять страну изнутри.

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Как будет работать программа для украинских талантов

Программа "Великая Украина" была создана по примеру литовской инициативы "Великая Литва". В Литве такой формат помог вернуть в страну молодых специалистов, получивших качественное образование за рубежом, и привлечь их к работе в государственном секторе. Теперь этот опыт хотят масштабировать для Украины.

У нас возникла проблема: многие молодые специалисты получили очень хорошее образование за рубежом, но остались там. Мы хотели привлечь их обратно не только в страну, но и в государственный сектор,

– пояснил Жарновскис.

В рамках программы специалисты в течение года работают в правительстве и различных министерствах, получают зарплату и участвуют в практической работе над реформами. Идея заключается не только в краткосрочном привлечении людей, но и в том, чтобы они оставались в стране и продолжали работать на государство.

Сначала в Украине запустили пилотный формат с участием 10 специалистов. Впоследствии их число выросло до 25 в различных министерствах, а теперь объявили новый открытый набор для молодых профессионалов со всего мира.

Мы объявили открытый набор молодых специалистов со всего мира для работы в Украине в различных министерствах над различными реформами и участия в преобразованиях в Украине. Многие мотивированные, высокообразованные, молодые и талантливые специалисты могут вернуться, чтобы укрепить не только страну, но и государственный сектор,

– отметил руководитель литовских программ "Создай будущее Украины".

По его словам, для государства такие люди являются одним из самых ценных ресурсов. Они обладают образованием, опытом, мотивацией и могут помогать Украине двигаться вперед в реформах, восстановлении и построении более сильных институтов.

Молодые специалисты как человеческий капитал для восстановления

Для Украины такая программа важна не только из-за потребности в кадрах. Государственный сектор должен быстро меняться, а люди с качественным образованием, международным опытом и мотивацией могут привносить в него новые подходы. Особенно ценно, когда специалисты имеют возможность остаться за рубежом, но сознательно выбирают работу на благо своей страны.

Иметь молодые таланты и молодых специалистов — это самое большое сокровище. Это человеческий капитал,

– подчеркнул Жарновскис.

На конференции по восстановлению Украины, по его словам, чувствуется большая поддержка: там есть украинские друзья, партнеры и люди, которым небезразлична Украина. В то же время важно, чтобы такие дискуссии не оставались лишь в узком кругу чиновников, экспертов и международных участников.

Существует риск оказаться в маленьком "пузыре" и вести элитарные или снобистские дискуссии, ведь реальность в обществах иная,

– отметил руководитель литовских программ.

Поэтому восстановление должно опираться не только на правительства и международные платформы, но и на более широкую работу с обществом, общественными организациями и людьми на местах. Именно так программы для специалистов могут превращаться не в разовую инициативу, а в часть долгосрочного укрепления Украины.