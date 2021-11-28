Больше 800 за сутки: в ОБСЕ пожаловались на нарушения со стороны оккупантов на Донбассе

Международные наблюдатели зафиксировали аж 805 нарушений режима тишины со стороны пророссийских боевиков. Все незаконные действия оккупанты совершали в течение 26 ноября.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, большинство нарушений зафиксировали в Донецкой области – 612.

Важно После перемирия на Донбассе ситуация только ухудшилась, – ОБСЕ

В общем в течение 27 ноября враг 805 раз нарушал режим тишины, а именно:

612 нарушений, в том числе 32 взрыва, обнаружили в Донецкой области;

193 нарушений, в том числе 48 взрывов, зафиксировали в Луганской области.

Какой была ситуация на Донбассе

Уточняется, что большинство нарушений – аж 491 – произошло в районе на восток от населенного пункта Гранитное (является подконтрольным правительству Украины, расположен в 60 километрах к югу от Донецка).

По оценке СММ, это связано с учениями с боевой стрельбой, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы за 3 марта 2016 года.

Что происходило на Луганщине

Согласно решению ТКГ, проводить учения с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещено.

Большинство нарушений произошло южнее неподконтрольного правительству Украины Луганска, а также в районах к югу и юго-западу от участка разведения в районе населенного пункта Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

По оценке СММ, случаи, зафиксированные возле временно оккупированных Луганска и Металлиста, были частью учений с боевой стрельбой, что также является нарушением решения ТКГ.



Карта с зафиксированными нарушениями режима прекращения огня / Фото СММ ОБСЕ

В то же время за предыдущий отчетный период в Донецкой области было зафиксировано 609 нарушений режима прекращения огня, а на Луганщине – 60. В целом же в течение 23 ноября наблюдатели обнаружили 748 нарушений.