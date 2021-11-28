Як мовиться у звіті СММ ОБСЄ, більшість порушень зафіксували у Донецькій області – 612.

Важливо Після перемир'я на Донбасі ситуація лише погіршилася, – ОБСЄ

Загалом протягом 27 листопада ворог 805 разів порушував режим тиші, а саме:

612 порушень, зокрема 32 вибухи, виявили у Донецькій області;

193 порушень, зокрема 48 вибухів, зафіксували у Луганській області.

Якою була ситуація на Донеччині

Уточнюється, що більшість порушень – аж 491 – сталося в районі на схід від населеного пункту Гранітне (є підконтрольним уряду України, розташований за 60 кілометрів на південь від Донецька).

За оцінкою СММ, це пов'язано з навчаннями з бойовою стрільбою, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року.

Зверніть увагу! Згідно з рішенням ТКГ, проводити навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонено.

Що відбувалося на Луганщині

Більшість порушень сталося південніше непідконтрольного уряду України Луганська, а також в районах на південь і південний захід від ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте (підконтрольний уряду, 60 кілометрів на захід від Луганська).

За оцінкою СММ, випадки, зафіксовані біля тимчасово окупованих Луганська і Металіста, були частиною навчань з бойовою стрільбою, що також є порушенням рішення ТКГ.



Мапа із зафіксованими порушеннями режиму припинення вогню / Фото СММ ОБСЄ

Водночас за попередній звітний період у Донецькій області було зафіксовано 609 порушень режиму припинення вогню, а на Луганщині – 60. Загалом же протягом 23 листопада спостерігачі виявили 748 порушень.