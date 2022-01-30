Больше ни шагу вперед, – глава МИД Франции предупредил Путина из-за Украины

Французский министр предостерег президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что любая новая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия.

Соответствующее заявление, направленное Кремлю, глава Министерства иностранных дел Франции Ив Ле Дриан сделал в интервью Journal de Dimanche.

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Во Франции предупредили Путина из-за Украины

Любые новые посягательства на территориальную целостность Украины будут иметь масштабные последствия. Мы максимально четко об этом говорим,

– отметил Ив Ле Дриан.

Он добавил, что его немецкая коллега уже сказала, что "более ни шагу вперед". Французский министр присоединился к этому заявлению.

Ив Ле Дриан подчеркнул, что стратегия Франции в этой ситуации предусматривает 3 компонента:

жесткость с Россией,

солидарность с Украиной,

диалог.

Глава МИД Франции также отметил, что Владимир Путин, видимо, хочет иметь контроль над своими ближайшими соседями и расширить свою "сферу влияния". Глава Кремля видит в этой схеме Украину.

Напомним, 29 января, состоялся телефонный разговор главы МИД Франции и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Разговор глав иностранных ведомств Украины и Франции: главное

Кулеба подробно рассказал Ив Ле Дриану об актуальной ситуации возле границ Украины, в Черном море и на оккупированных территориях.

Министры подчеркнули важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной. Они договорились продолжить дипломатические усилия для урегулирования ситуации.

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